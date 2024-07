Ufficiale Villarreal, il 21enne Carlos Romero cerca spazio: va in prestito all'Espanyol

Carlos Romero in prestito dal Villarreal all'Espanyol per la prossima stagione. Il classe 2001, che nella stagione 2023/24 ha fatto il suo esordio in Liga a 21 anni accumulando 7 apparizioni in Primera Division, ma che ha giocato soprattutto nella squadra riserve, cerca dunque una squadra dove possa avere maggior spazio per affermarsi.

Arrivato nel 2020 al Submarino Amarillo, Romero ha assaggiato il professionismo ed ora per la prima volta cambia squadra per trovare la propria dimensione. Andrà via in prestito secco per un anno.