ufficiale Villarreal, arriva il rinnovo del difensore Serrano

Rinnovo in casa Villarreal, annunciato il nuovo accordo con il terzino Carlos Romero Serrano. Classe 2001, il difensore si è legato al submarino amarillo fino al 2027. In questa stagione Romero sta facendo la spola fra la squadra B che milita in Segunda Division e la prima squadra, dove ha raccolto 5 gettoni.