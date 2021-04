Villarreal in semifinale, Granada out. Le aperture dei quotidiani spagnoli sull’Europa League

“Nel nome di Riquelme”, titola così in prima pagina l’edizione online di As dopo la qualificazione del Villarreal per la semifinale di Europa League dove troverà l’Arsenal in una rivincita di un’altra semifinale, di Champions League, datata 2006. “Gerard porta un grande Villarreal in una semifinale europea per la quinta volta. Se la vedrà contro l’Arsenal per la rivincita della sfida del 2006”. Il nome del fantasista argentino ricorre perché fu lui a fallire il rigore che avrebbe potuto portare i supplementari la sfida contro i Gunners 15 anni fa.

Meno d’effetto invece le aperture di Marca e Mundo Deportivo, che dedicano spazio anche al Granada eliminato dal Manchester United. Il primo apre con un doppio titolo: “Adelante Villarreal” e “Granada con orgoglio”; il secondo invece con: “Il Granada dice addio all’Europa” e “Il Villarreal vince ancora e giocherà la semifinale contro l’Arsenal”.