Vitesse, colpo fra i pali: in arrivo Schubert dallo Schalke a costo zero

vedi letture

Lo Schalke 04 dopo la retrocessione perderà il promettente portiere Markus Schubert, classe ‘98, a costo zero. Secondo quanto riferito da Sport1 infatti il Vitesse avrebbe trovato l’accordo con il giocatore che già nella giornata di oggi potrebbe essere in Olanda per le visite mediche e la firma su un contratto triennale con opzione. Dopo Nubel quindi il club tedesco è a un passo dal perdere un altro portiere a costo zero.