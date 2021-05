Vitorino Hilton come Buffon, a 43 anni non vuole fermarsi: "Ho ancora voglia di giocare"

vedi letture

Stessa età, seppur con qualche mese di differenza, e stessa voglia di giocare. A 43 anni, Vitorino Hilton non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Proprio come Gigi Buffon, il difensore brasiliano del Montpellier ha ammesso in conferenza stampa che quella contro il Nantes potrebbe essere la sua ultima partita, anche se non ha ancora preso in considerazione l'idea del ritiro: "Sono sorpreso dello striscione che mi hanno dedicato i tifosi, anche perché non ho detto che sarebbe stata la mia ultima partita. Ho sempre voglia di giocare ma non dipende da me. Se proprio dovrò fermarmi, mi fermerò...", ha detto. Hilton è al Montpellier da dieci anni, il club non gli ha rinnovato il contratto.