Volata Ligue 1, Lione quasi fuori ma c'è ancora lo scontro diretto col Monaco. Lille sogna

Campionato francese più avvincente che mai. Quattro squadre in corsa sia per il titolo che per tre posti in Champions League. Il Paris Saint-Germain, dominatore incontrastato degli ultimi anni, sta clamorosamente faticando e deve persino guardarsi alle spalle. Il Lille sogna un titolo a 10 anni di distanza dall'exploit con Rudi Garcia in panchina ed Eden Hazard in campo. Il Monaco dopo anni di magra è tornato alla carica grazie alla guida di Niko Kovac e i suoi giovani talenti, infine il Lione agevolato dall'assenza dalle coppe europee dopo 25 anni resta in scia, nonostante lo sbandamento dell'ultimo periodo, compreso il ko interno conrto il Lille che lo sta quasi estromettendo dalla corsa. Gli uomini di Rudi Garcia hanno ancora una carta da giocarsi: lo scontro diretto contro il Monaco, in caso di mancato successo anche arrivare in Champions diventerebbe quasi impossibile. Questo lo scenario a 4 giornate dalla fine:

LILLE punti 73

2 maggio, Nizza

9 maggio, LENS

16 maggio, Saint-Etienne

23 maggio, ANGERS

PARIS SAINT-GERMAIN punti 72

2 maggio, Lens

9 maggio, RENNES

16 maggio, Reims

23 maggio, BREST

MONACO punti 71

2 maggio, Lione

9 maggio, REIMS

16 maggio, Rennes

23 maggio, LENS

LIONE punti 67

2 maggio, MONACO

9 maggio, Lorient

16 maggio, NIMES

23 maggio, Nizza