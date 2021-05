WBA, Allardyce tuona dopo il KO contro il Liverpool: "Annullato un gol regolare. È sconcertante"

Il tecnico del West Bromwich Albion, Sam Allardyce, dopo la sconfitta subita contro il Liverpool allo scadere, si è scagliato contro la classe arbitrale, rea di aver annullato un gol, secondo lui, regolare. Bartley, sugli sviluppi di un corner, aveva trafitto Alisson ma guardalinee e VAR hanno valutato come irregolare la posizione di Phillips, che si trovava davanti all’estremo difensore brasiliano. "Non ci sono interferenze tra Phillips e il portiere del Liverpool. È una vergogna annullare un gol del genere”, ha tuonato il manager dei Baggies, che ha poi concluso: “Non impedisce ad Alisson di parare la conclusione. Se non ci fosse stato nessuno lì davanti a lui non avrebbe comunque salvato il gol. È sconcertante".