Ufficiale West Ham, rinnovo e prestito per Hegyi: firma fino al 2027 e poi va al Motherwell

Il West Ham prolunga un contratto di un suo talento, decidendo però di farlo crescere momentaneamente altrove. Si tratta di Krisztian Hegyi, che rinnova con gli Hammers fino al 2027 e viene girato in prestito per un anno agli scozzesi del Motherwell. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il West Ham United è lieto di confermare che il portiere Krisztián Hegyi ha prolungato il suo contratto con il Club fino all'estate del 2027, con l'opzione di un ulteriore anno.

Il 21enne, che la scorsa stagione ha goduto di due preziosi periodi temporanei lontano dall'est di Londra, ora si unirà alla squadra scozzese della massima serie Motherwell per la stagione 2024/25, con il suo prestito ufficialmente a partire dal 1 luglio.

Acquistato nel maggio 2019 dallo Szombathelyi Haladás, Hegyi, nazionale ungherese Under-21, ha collezionato 49 presenze in Premier League 2 e in diverse formazioni della prima squadra nel 2022/23, prima di andare in prestito per acquisire preziosa esperienza la scorsa stagione.

All'inizio del 2023/24 si è unito allo Stevenage, squadra della EFL League One, giocando sei volte, prima di contribuire a mantenere la porta inviolata in sei partite in 17 presenze, contribuendo a mantenere l'FC Den Bosch nella seconda divisione olandese, l'Eerste Divisie.

Con il suo futuro a lungo termine in Claret and Blue assicurato, Hegyi cercherà di continuare il suo sviluppo a nord del confine con Motherwell, che ha concluso nono nella Premiership scozzese la scorsa stagione".