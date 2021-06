Xavi ammette: "Ho rifiutato il Barcellona due volte, non era il momento. Sto bene all'Al Sadd"

Xavi Hernandez ha rifiutato il Barcellona. Ad ammetterlo è l'allenatore stesso, leggenda blaugrana da calciatore, in un'intervista a La Vanguardia: "Ho rinnovato per due anni con l'Al Sadd. Sono aperto ad altre offerte, ma con calma. Oggi la mia priorità è la famiglia e non sento la necessità di andarmene, sto bene come sto. Il progetto Al Sadd passa anche per il Mondiale in Qatar e qui sto imparando molto. Il Barcellona anzitutto ha già un allenatore che è Koeman, che va rispetto, e poi io non ho fretta. Non è il momento di andare al Barcellona, le cose arriveranno a tempo debito. Ho detto di no due volte al Barça, per circostante differenti, famigliari, professionali, contrattuali... E dire di no è molto difficile perché sono un culé, ma non era il momento".