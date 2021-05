Zidane lascia il Real? Kroos: "Abbiamo un bel rapporto, me lo avrebbe comunicato"

vedi letture

"Se Zidane avesse deciso di andarsene, me lo avrebbe detto". Toni Kroos fa fatica a credere alla notizia dell'addio del suo allenatore e lo dichiara apertamente nel podcast Einfach mal Luppen, che trasmette insieme al fratello Felix. "Zizou e io abbiamo una bel rapporto quindi, senza dubbio, me l'avrebbe detto. Non posso confermare la sua partenza. Non so come andrà a finire. Posso solo dire che lavorare con Zidane è sempre divertente".