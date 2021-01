Bugeja: "Voglio ripagare la fiducia del Sassuolo. Sogno Champions e un torneo con Malta"

vedi letture

Intervistata da L Football l’attaccante del Sassuolo femminile Haly Bugeja ha parlato del suo sbarco in Italia e del grandissimo impatto con la nostra Serie A che l’ha resa una delle stelle del calcio femminile europeo (come testimonia anche la UEFA) oltre che una delle calciatrici più desiderate del momento (con la Juventus che da tempo la tiene d'occhio): “Quando ho saputo che avrei giocato in Italia ero entusiasta, il mio sogno di giocare a livello internazionale era finalmente diventato realtà. L’impatto è stato positivo, allenamenti ad alta intensità e un tipo di gioco che ero ansiosa di provare, è stato tutto come avevo sperato. L’esordio? Ho avuto l’autorizzazione a giocare circa 3 o 4 giorni prima della partita contro il Napoli. Ho scoperto il giorno prima della partita che avrei iniziato da titolare e sono molto riconoscente al mister per aver dimostrato fin da subito di credere così tanto in me. Ho intenzione di lavorare duramente per ripagare la sua fiducia. - continua la maltese classe 2004 – Dopo i gol sono cambiate molte cose, ma la mia mentalità è rimasta la stessa anche se ho iniziato a ricevere messaggi da persone che mi dicevano di aver iniziato a seguire il campionato dopo quella partita. Tutto questo ha avuto un notevole impatto, ha aumentato la fiducia in me stessa e mi ha permesso di intraprendere la giusta strada per continuare ad aiutare la mia squadra. Sogni? Mi piacerebbe vincere la Champions League e rappresentare Malta in un torneo importante. Idoli? Al maschile Messi e Ronaldo che hanno mantenuto un livello eccezionale per oltre un decennio. A livello femminile a tutte quelle calciatrici che pur venendo da un’infanzia complicata sono riuscite a farsi strada in questo sport”.