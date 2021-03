Cantore: "Sono interista fin da piccola, ma il mio sogno è tornare a giocare nella Juve"

vedi letture

Nel corso di una diretta sulla pagine Instagram Game7athletics l’attaccante della Florentia San Gimignano Sofia Cantore ha parlato del suo sogno di vestire nuovamente la maglia della Juventus, club a cui appartiene il suo cartellino, nonostante tifi Inter: “Tifo i nerazzurri fin da quando sono piccola perché mio padre mi ha trasmesso questa passione. Per questo il mio calciatore preferito è stato Diego Milito, mentre fra quelli in attività mi piace tantissimo Mbappè. Anche se non c’è una calciatrice alla quale mi ispiro particolarmente, le attaccanti più grandi di me sono tutte forti e cerco di apprendere da ognuna di loro per migliorare. Il mio sogno? In questo momento è quello di tornare a vestire la maglia della Juve. - conclude Cantore parlando anche del rapporto con Glionna – Lei è la prima persona con cui ho legato in questo mondo, abbiamo giocato tanti anni assieme al Fiammamonza e poi ci siamo trasferite alla Juve. Le altre due grandi amiche sono invece Arianna Caruso ed Erika Santoro che ho conosciuto nelle Nazionali giovanili”.