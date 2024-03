Ufficiale Cessione storica in Serie A Femminile: il fondo Mercury/13 acquista il Como

Il Como Women passa di mano e diventa il primo club europeo a entrare a far parte dell’universo del fondo d’investimento Mercury/13, gruppo nato la scorsa estate che punta a investire 100 milioni di dollari per allestire una multi proprietà nel calcio femminile attraverso l’acquisizione di club in Europa e Sud America, sulla scia di quanto fatto dal City Group o da 777 Partners in campo maschile. Stefano Verga rimarrà presidente e azionista del Como, insieme ai proprietari preesistenti Simone Verga, Manuela Colombo e Cristian Larghi. I co-fondatori e co-amministratori delegati di Mercury/13, Victoire Cogevina Reynal e Mario Malavé, si uniranno al consiglio d’amministrazione del club, insieme allo stesso Verga.

Un accordo storico che proietta il Como Women verso nuovi traguardi dopo l’ascesa dalla Serie C alla Serie A. “Da anni sogno che questo club abbia ciò che merita di più. Da quando ho conosciuto Victoire e Mario, sono rimasto affascinato dalla loro classe e dalla visione che hanno per trasformare il calcio femminile. – ha spiegato Verga come si legge in una nota congiunta - Mi ha dato molta gioia sapere che un gruppo internazionale fosse interessato al Como per collaborare insieme nel percorso verso il vertice del calcio europeo”.

“Siamo incredibilmente entusiasti dell’opportunità di portare questo club al livello successivo e non vediamo l’ora di inserirci nelle comunità locali e costruire questo club con loro, i nuovi tifosi e i milioni di turisti internazionali che visitano il Lago di Como ogni anno. Tutti loro avranno un nuovo motivo per venire e visitare questa ambita destinazione europea: seguire e sostenere le donne che giocano a calcio al massimo livello. - spiga Victoire Cogevina Reynal - Attraverso partnership innovative con sponsor lungimiranti, siamo determinati a trasformare il Como Women in un simbolo di emancipazione e celebrazione delle donne in Italia e oltre. Attraverso il calcio, siamo fiduciosi di poter diventare un paradigma di successo e un esempio importante di ciò che accade quando la società dà alle donne il posto e le opportunità che meritano”.

“Quando abbiamo incontrato per la prima volta il signor Verga, ora nostro partner, siamo stati subito ispirati dal suo percorso e dalla sua ambizione di portare il club a nuove altezze. - fa eco Mario Malavé - Siamo rimasti impressionati dal calibro di talento qui (dentro e fuori dal campo) e siamo molto entusiasti di contribuire alla crescita del calcio femminile in Italia. Questo club è stato costruito con il sostegno di incredibili partner locali che hanno sostenuto la squadra e l’hanno aiutata a raggiungere il punto in cui si trova oggi. Siamo felici di portare avanti le nostre partnership con loro in questo prossimo capitolo di crescita”.