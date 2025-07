Ufficiale Doppio addio in casa Como Women: risolti i contratti di Spinelli e Bolden

Il Como Women ha annunciato l’addio di due calciatrici sotto contratto. Si tratta della centrale difensiva Giorgia Spinelli, classe ‘94 che ha concluso la scorsa stagione in prestito al Bologna in Serie B, e dell’attaccante filippina Sarina Bolden, classe ‘96, arrivata la scorsa estate dal Newcastle Jets e autrice di un gol in nove presenze.

Questo il comunicato della società lariana:

"F.C. Como Women comunica di aver risolto in modo consensuale il contratto con le calciatrici Giorgia Spinelli e Sarina Bolden.

Il Club desidera ringraziare Giorgia e Sarina per l’impegno e la professionalità mostrati con la maglia del Como Women e augura loro i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere".