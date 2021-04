Doppio traguardo per Pandini e Marinelli: convocate in Nazionale e laureate nella stessa giornata

Quella di ieri è stata una giornata indimenticabile per le calciatrici dell’Inter Women Marta Pandini e Gloria Marinelli. Le due giocatrici infatti sono state convocate – esordio assoluto per la prima, un ritorno per la seconda - dalla ct Bertolini per l’amichevole che l’Italia giocherà contro l’Islanda il 13 aprile, ma non solo. Le due si sono anche laureate alla triennale in Scienze Motorie all’Università Cattolica di Milano. “Il Flow. Un’esperienza vincente nel calcio”, il titolo della tesi di Pandini, mentre Marinelli ha titolato la propria tesi “Chi lo tira? I processi psicologici del rigorista”.