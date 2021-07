Empoli Ladies, il saluto di capitan Di Gugliemo: "Ci siamo dati tutto, sarai per sempre casa"

Il terzino e capitano dell'Empoli Ladies Lucia Di Guglielmo ha salutato sulla propria pagina Instagram il club toscano dopo dieci anni di militanza in azzurro. Un addio toccante quello della classe '97, che si trasferirà alla Roma, per una piazza in cui si è affermata conquistando anche la Nazionale.

"Famiglia. Ho sempre scelto questa parola per parlare di noi, l'ho scelta dieci anni fa quando tutto questo ha avuto inizio per me e la scelgo adesso, nel momento in cui sta apparentemente finendo. Ho pensato spesso a quante persone sono passate in tutti questi anni, a quante strade si sono incrociate con la mia. (...) Chiudo gli occhi e rivivo ogni singolo momento - la delusione negli occhi di una ragazza che sogna di portare la sua squadra in Serie A e perde il campionato per un punto, l'emozione inspiegabile nel riuscirci con la maglia azzurra dell’Empoli; la prima volta con la fascia al braccio, sembrava così stretta; le lacrime e la frustrazione per un infortunio che mi ha allontanato dal campo nell'anno più bello e difficile, il sogno che sembra svanire con la retrocessione; e poi la decisione più importante per me, quella che ho preso insieme a voi. Un patto fatto di sguardi e silenzi, volevamo il nostro sogno e non abbiamo smesso di inseguirlo, ci siamo riprese la Serie A con rabbia e consapevolezza. (...) - conclude la calciatrice - Caro Empoli ci siamo dati tanto, probabilmente tutto, senza risparmiarci mai. Sei stato casa e sempre lo sarai. Io posso solo ringraziarti e ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa favola permettendomi di diventare la persona e la giocatrice che sono oggi".