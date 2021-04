Fiorentina Fem, Zazzera pronta a tornare in campo. Idonea dopo l'operazione a cuore aperto

vedi letture

“30/07/2020 Operazione a cuore aperto. Così iniziava questa avventura. Tornare a giocare sarebbe stato difficile, a tratti impossibile, tanti dicevano che dopo queste operazioni pochi ce l’avrebbero fatta. È stata un’avventura lunga, a tratti estenuante, difficile, tormentata. Tante volte ho pensato di non potercela fare, ma oggi sono fiera ed orgogliosa di poter dire di avercela fatta, di essere IDONEA. ”. Inizia così il post su Instagram di Danila Zazzera, attaccante classe ‘98 della Fiorentina femminile che ha finalmente messo alle spalle un incubo lunghissimo. “Grazie Fiorentina per avermi accompagnata in questo viaggio, grazie al Dott. Pengue, al DS Elena Turrà ed al Mister Cincotta per essermi sempre stati vicini. Grazie a tutto il policlinico del San Donato di Milano, al Dott. Frigiola e Dott. Lorito per avermi seguito prima e dopo l’operazione, a tutti gli infermieri che si sono presi cura di me. - continua il post della giovane calciatrice - Grazie al Policlinico Gemelli di Roma, al Dott. Zeppilli e al Dott. Palmieri, a tutto il reparto di medicina della sport per avermi salvato la vita e accompagnata visita dopo visita. Grazie a Fitfam e al mio preparatore Luca Cerri per avermi rimesso in piedi e averci creduto prima di me. Grazie ai miei amici, a tutte le persone che mi hanno accompagnata in questi 10 lunghissimi mesi, grazie alla mia famiglia per non avermi mai lasciata sola. Immensamente onorata di essere il quarto atleta italiano, e la prima donna ad ottenere l’idoneità. Ci vediamo in campo. Dani”.