Fiorentina Femminile, Cincotta verso l'addio. Piovani e Montemurro possibili sostituti

La Fiorentina Femminile si prepara a voltare pagina per aprire un nuovo ciclo dopo quello vincente che si è ormai esaurito. E il primo tassello potrebbe essere il cambio di allenatore con Antonio Cincotta che lascerebbe la piazza toscana dopo cinque anni, di cui tre da primo allenatore. Per sostituirlo, come rivela Tuttocalciofemminile, il nome in pole è quello di Gianpiero Piovani che a Brescia prima e Sassuolo poi ha dimostrato grandi qualità portando in alto le proprie squadre esprimendo un bel gioco e lanciando numerose giovani di talento. Ci sarebbero poi due piste estere che restano abbastanza coperte al momento anche se una porterebbe al tecnico dell’Arsenal Joe Montemurro.