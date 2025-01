Ufficiale Il Belgio cambia anche al femminile: dopo 14 anni è addio col ct Serneels

Non solo Domenico Tedesco. La Federcalcio del Belgio nella giornata di oggi ha annunciato anche l’addio del ct della formazione femminile Ives Serneels che lascia la panchina dopo una lunghissima esperienza durata ben 14 anni in cui ha conquistato ‘risultati eccellenti con le Red Flames e portato il calcio femminile belga sulle mappe”. La decisione di esonerare il tecnico rientra nella scelta della Federcalcio di dare una nuova dinamica al movimento.

Serneels era stato nominato nel 2011 portando la squadra a qualificarsi all’Europeo per tre edizioni consecutive e arrivando fino ai quarti di finale nell’edizione giocata in Inghilterra nel 2022, mancando però sempre la qualificazione ai Mondiali. Al prossimo torneo continentale, in programma questa estate in Svizzera, dunque il Belgio -che è inserito nel Gruppo B con Italia, Spagna e Portogallo - sarà guidato da un nuovo allenatore o una nuova allenatrice.

“Ives ha fatto molto per il calcio femminile e per le Red Flames, vorremmo ringraziarlo espressamente per tutto questo. - spiega il CEO della RBFA Peter Willems - Tuttavia crediamo di dover dare un nuovo impulso alla squadra. Vogliamo che il Belgio si sviluppi ulteriormente a lungo termine perché abbiamo grandi ambizioni tra cui qualificarci alla Coppa del Mondo del 2027”.