Il punto sulla A femminile: la Juve allunga ancora, Inter sprecona. Colpo salvezza per il Napoli

vedi letture

La Juventus continua a vincere, allunga sul Milan e si appresta a festeggiare il quarto titolo di fila, mentre le rossonere devono guardarsi ancora le spalle da un Sassuolo che non vuole lasciare nulla di intentato nel corsa all'Europa. Dietro invece il Napoli piazza un colpo importante in chiave salvezza con la Pink Bari virtualmente in Serie B e il San Marino Academy che è chiamato a un vero e proprio miracolo per salvare la categoria.

Partiamo dall'alto e da una Juve che non conosce sosta inanellando la diciannovesima vittoria in altrettante gare di campionato. Contro una Florentia San Gimignano in flessione la squadra di Guarino chiude i conti in meno di un tempo grazie alle reti delle scandinave Lundorf e Pedersen e di Valentina Cernoia, che poi si trasformerà in assistwoman. Nella ripresa arrivano poi altre tre reti intervallate da quella di Melania Martinovic per le toscane: a segno va due volte Andrea Staskova - bomber di scorta con 7 reti all'attivo – e quella Bonansea che radiomercato dà in procinto di lasciare il bianconero per un'avventura all'estero. Una vittoria che permette alla Juve di portarsi a un passo dal titolo visto che il Milan non va oltre lo 0-0 contro una Roma che blinda il quarto posto in quello che è un anticipo della finale di Coppa Italia che andrà in scena a fine mese. Dietro le rossonere non molla il Sassuolo che si porta a -6 quando mancano tre gare alla fine della stagione. Le neroverdi vincono in casa di un Hellas Verona già salvo trascinate dalla solita Haley Bugeja che grazie alla doppietta sale a quota 10 reti in campionato affiancata dalla compagna di reparto Pirone, anch'ella in gol. La quarta rete porta invece la firma di Santoro.

Sale al quinto posto la Fiorentina che vince in casa contro una Pink Bari ormai prossima alla retrocessione (manca solo la matematica). Protagonista del match la solita Daniela Sabatino che prima si fa parare un rigore dalla baby Di Fronzio, come all'andata, e poi segna una doppietta. Della giovane Zanoli la terza rete delle viola con Helmvall che all'88° rende meno amara l'ennesima sconfitta delle pugliesi. La Fiorentina così sorpassa in classifica l'Empoli autore di una rimonta spettacolare contro l'Inter: nerazzurre avanti di tre reti dopo un'ora di gioco – Debever nel primo tempo e doppia Marinelli nella ripresa – ma incapaci di portare a casa la vittoria. Le toscane del neo mister Ulderici infatti reagiscono e rimontano grazie ai gol di Prugna, Acuti e Knol sfiorando anche il colpaccio ancora con Acuti che allo scadere fallisce il colpo del ko.

In coda infine il colpaccio lo piazza un Napoli completamente trasformato dalla cura Pistolesi. Nello scontro diretto contro il San Marino la squadra partenopea vince con un netto 5-0 e mette un bel mattone verso la salvezza. Le protagoniste assolute della gara sono Sarah Huchet e Isotta Nocchi autrici di una doppietta a testa con Popadinova che cala il pokerissimo nel finale. Per le Titane ora si fa durissima, mentre le campane possono guardare al futuro con maggiore ottimismo senza però far calare l'attenzione.

19^ Giornata

Napoli-San Marino Academy 5-0 (3°, 74° rig. Huchet, 70°, 83° Nocchi, 90° Popadinova)

Hellas Verona-Sassuolo 0-4 (29°, 56° Bugeja, 33° Santoro, 44° Pirone)

Roma-Milan 0-0

Juventus-Florentia San Gimignano 6-1 (6° Lundorf, 30° Pedersen, 42° Cernoia, 61°, 68° Staskova, 71° Bonansea; 48° Martinovic)

Fiorentina-Pink Bari 3-1 (51°, 74° Sabatino, 82° Zanoli; 88° Helmvall)

Inter-Empoli 3-3 (27° Debever, 50°, 62° Marinelli; 77° Prugna, 86° Acuti, 89° Knol)

Classifica: Juventus 57, Milan 49, Sassuolo 43. Roma 35, Fiorentina 29, Empoli 28, Florentia SG* 22, Inter 22, Hellas Verona 19, Napoli 12, San Marino Academy 9, Pink Bari 3

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 20, Giacinti (Milan) 17, Sabatino (Fiorentina) 14, Dowie (Milan) 11, Pirone (Sassuolo) 10, Bugeja (Sassuolo) 10, Dubcova (Sassuolo) 9, Marinelli (Inter) 9, Serturini (Roma) 9, Lazaro (Roma) 8