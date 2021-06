Italdonne, Bertolini: "L'obiettivo deve essere restare al top continentale per i prossimi 8 anni"

Intervistata da Sky Sport la ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha parlato della finale di Coppa Italia Femminile che ha visto il ritorno dei tifosi allo stadio: “È stato bellissimo rivedere il pubblico sugli spalti perché fa capire che stiamo ripartendo e tornando alla normalità. L’organizzazione è stata splendida e c’era l stessa atmosfera respirata per quella maschile a cui ho partecipato e questo fa molto piacere perché rappresenta un cambio di passo per tutto il movimento femminile. Il lavoro svolto dai club maschili negli ultimi anni sta iniziando a dare i suoi frutti con partite sempre più intense e superiori sul piano della qualità e della fisicità. - continua Bertolini parlando delle giovani – Ci sono tante ragazze che stanno emergendo e questo è un bene perché alla Nazionale serve un piccolo ricambio generazionale. Riuscire a mixare le più giovani e le più esperte è l’obiettivo che dobbiamo perseguire per avere una squadra equilibrata e competitiva in vista dell’Europeo. Ci attende una competizione che è ancora più difficile del Mondiale visto che in Francia sette delle prime otto erano squadra del Vecchio Continente. Sarà una manifestazione bellissima e di altissimo livello e sarà l'opportunità di confrontarci e crescere. L’obiettivo deve essere quello di stare al top del calcio continentale per i prossimi 4-8 anni”.