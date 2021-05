Italdonne, il calendario per il Mondiale del 2023: si parte col la Moldova il 17 settembre

E’ stato ufficializzato oggi il calendario delle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2023, in programma in Australia e Nuova Zelanda. La Nazionale Femminile, che è stata sorteggiata nei giorni scorsi nel gruppo G con Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania, esordirà il 17 settembre in casa contro la Moldova e quattro giorni dopo sarà ospite della Croazia.

Le partite di qualificazione inizieranno dunque a settembre 2021 per terminare a settembre 2022, con gli spareggi in programma a ottobre 2022. Sono 51 le nazionali partecipanti, divise in nove gironi (tre gruppi di 5 squadre e sei gruppi composti da 6 squadre): accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi, mentre le seconde nove classificate si affronteranno nei play off per contendersi gli altri due pass per la fase finale. Un’altra nazionale europea avrà infine la possibilità di qualificarsi attraverso gli spareggi interconfederali che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda nell’autunno del 2022.

Calendario delle gare di qualificazione

GRUPPO G

Venerdì 17 settembre 2021

ITALIA - MOLDOVA

Martedì 21 settembre 2021

CROAZIA - ITALIA

Venerdì 22 ottobre 2021

ITALIA - CROAZIA

Martedì 26 ottobre 2021

LITUANIA - ITALIA

Venerdì 26 novembre 2021

ITALIA – SVIZZERA

Martedì 30 novembre 2021

ROMANIA - ITALIA

Venerdì 8 aprile 2022

ITALIA - LITUANIA

Martedì 12 aprile 2022

SVIZZERA - ITALIA

Venerdì 2 settembre 2022

MOLDOVA - ITALIA

Martedì 6 settembre 2022

ITALIA - ROMANIA