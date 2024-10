Ufficiale Sorpresa in casa Arsenal, Eidevall si dimette dalla Women. Avversarie della Juve

Terremoto in casa Arsenal Women alla vigilia della sfida contro il Valerenga in Champions League, dove è inserita nello stesso gruppo della Juventus. Il tecnico Jonas Eidevall ha infatti presentato le sue dimissioni dall’incarico e lascia il club con effetto immediato come si legge in un comunicato della società londinese. Al suo posto andrà la vice allenatrice Renée Slegersin attesa che la dirigenza dei Gunners trovi il profilo adatto per guidare la formazione nel corso di questa stagione

Il direttore sportivo Edu Gaspar ha parlato così dell’addio del tecnico: "Ringraziamo Jonas per il suo impegno nei confronti del club e per i risultati ottenuti da quando si è unito a noi nel 2021. Abbiamo grande rispetto per la dedizione e l'impegno che ha dimostrato nei confronti della nostra prima squadra femminile e riconosciamo il ruolo che ha svolto nella crescita e nello sviluppo dell'Arsenal Women. Gli auguriamo tutti il ​​meglio per il futuro. - prosegue Gaspar - La nostra attenzione si concentrerà ora sul processo di nomina di un nuovo capo allenatore e, nel frattempo, sul supporto a Renée, che assumerà la responsabilità ad interim della squadra a partire da due importanti partite questa settimana".

La direttrice del formazione femminile dell’Arsenal Clare Wheatley ha così salutato il tecnico: "Vorremmo esprimere un enorme ringraziamento a Jonas per il suo duro lavoro e la sua dedizione all'Arsenal Football Club negli ultimi tre anni. Ci ha portato due trofei consecutivi nelle ultime due stagioni, insieme a molti momenti memorabili in campo. - conclude Wheatley - Abbiamo piena fiducia in Renée, che si assumerà la responsabilità della squadra ad interim”.