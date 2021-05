tmw radio Riozzese Como, Russo: "Ravenna è tosta, anche col Napoli ci ho perso punti"

vedi letture

Federica Russo, portiere della Riozzese Como, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile. L'intervista comincia però da Juventus-Napoli che potrebbe assegnare il campionato alle bianconere: "Me l'aspettavo una Juventus così, ogni anno puntano a superare quello passato. Il Napoli credevo facesse un campionato di Serie A per salvarsi tranquillamente, invece lotta ancora per non retrocedere. Possono farcela".

E voi?

"Eravamo partite bene, poi è andato a scemare un po' il tutto. Vuoi per infortuni vari, che ci hanno condizionate, vuoi per alcune pedine che ci hanno lasciato nel corso della stagione, purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà e ora cercheremo di concludere al meglio delle nostre possibilità".

Col Ravenna non sarà facile.

"Quest'anno nessuna lo è mai stata. Abbiamo tante individualità forti ma ci è mancato sempre qualcosa a livello di organico: a Ravenna sarà dura, come partita è sempre tosta. Anche quando giocavo a Napoli ci abbiamo lasciato tre punti...".

Ha un punto di riferimento tra le colleghe?

"Ce l'ho in casa, si chiama Chiara Bargna, è giovane, ha 16 anni ed ha una grande prospettiva per far carriera".

Chi vede favorita in finale di Coppa Italia?

"Su due piedi direi Roma, anche se nel Milan ci sono tante calciatrici che mi piacciono".

L'intervista integrale nel podcast!