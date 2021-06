ufficiale Empoli Femminile, rinnovo annuale per la classe 2000 Elisa Polli

Rinnovo in casa Empoli Femminile. Attraverso i canali social del club toscano arriva la notizia del rinnovo anche per la prossima stagione di Elisa Polli, attaccante classe 2000 autrice in stagione di sette gol in 16 apparizioni complessive.