ufficiale Fiorentina Femminile, la difesa parla americano: annuale per Jackmon

Parla americano la difesa della Fiorentina Femminile, che tessera la classe '97 Jazmin Nichole Jackmon.

Ecco la nota:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Jazmin Nichole Jackmon. Difensore, nata il 30 ottobre 1997 a Pasadena (USA), Jazmin è cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti dove ha giocato per Santa Clara e University of Oregon. Nel 2019 è stata scelta al draft della National Women’s Soccer League come terza scelta del terzo giro dagli Houston Dash. Nel 2021 è arrivata in Europa dove ha disputato la UEFA Women’s Champions League con il ŽFK Spartak Subotica.

La calciatrice si è legata alla Fiorentina fino al 2023.

WELCOME JAZMIN! 🇺🇸️".