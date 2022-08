ufficiale Lazio Women, 7 volti nuovi: c'è anche Louise Eriksen, sorella dell'ex Inter Christian

Al Training Center di Formello continua la preparazione della Lazio Women in vista dell'inizio del campionato di Serie B previsto per domenica 18 settembre, quando allo Stadio "M. Fersini" si presenterà il Brescia Calcio femminile.

La rosa della squadra è stata rinforzata con giocatrici giovani e di talento, funzionali al progetto di crescita programmato dalla Società.

A disposizione di mister Catini sono a lavoro giocatrici neoarrivate e riconferme dalla passata stagione.

Tra i volti nuovi abbiamo:

- SOFIA COLOMBO: centrocampista proveniente dall'INTER

- ARMELLE KHELLAS: difensore centrale proveniente dalle giovanili del LIONE

- LETIZIA MUSOLINO: centrocampista proveniente dalla SAMPDORIA

- SILVIA VIVIRITO: centrocampista proveniente dal CORTEFRANCA

- ANGELA ORLANDO: esterno di difesa proveniente dalla ROMA CF

- SOFIEKE JENSEN: centrocampista olandese classe 1999 con esperienza in serie A ex sassuolo, ex Napoli, proveniente dal San Marino

- LOUISE ERIKSEN: centrocampista danese, sorella del calciatore Christian Eriksen, proveniente dal KOLDING squadra professionistica della serie A danese

Diverse le giocatrici riconfermate tra le quali la bomber Noemi Visentin, esterno d’attacco che nella passata stagione in serie A ha realizzato 6 reti.

- Francesca Pittaccio, esterno difensivo

- Emma Guidi, portiere

- Arianna Pezzotti, esterno difensivo

- Antonietta Castiello, centrocampista

- Serena Natalucci, portiere

- Chiara Groff, centrale difensivo

- Federica Savini, centrale difensivo

Ritornano, invece, in biancoceleste dopo una stagione trascorsa in serie C, il centrocampista offensivo Elena Proietti e l'attaccante Claudia Palombi. Aggregate alla prima squadra le giovani atlete Sarah Mattei, centrocampista offensivo, il portiere Elettra Martinoli e il difensore esterno Gemma De Angelis proveniente dalla formazione primavera.