Belgio, appena 48 tiri in 5 partite all'Europeo. Quattro anni fa erano stati il doppio

Statistica interessante sul Belgio fresco di eliminazione contro l’Italia. Per la nazionale di Roberto Martinez sono appena 48 i tiri messi a referto in questo Europeo in cinque partite. Con una media di 9,6 a partita. Numeri molto bassi, praticamente la metà di quelli fatti registrare nel precedente Europeo. A riportare la statistica è OPTA.

48 - Belgium attempted only 48 shots in five games at #EURO2020 (9.6 per game), while they had 95 shots in five games at EURO 2016 (19 per game). Regression. #BEL pic.twitter.com/p2NIhfAt1C

— OptaJohan (@OptaJohan) July 2, 2021