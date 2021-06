Belgio, Martinez su Hazard: "A marzo era triste, mi sono preoccupato. Ora è tornato a sorridere"

Intervistato da ESPN il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato della condizione di Eden Hazard spiegando di essere stato preoccupato nei mesi scorsi per il suo stato mentale: “Quando ho visto Eden lo scorso marzo era molto triste e depresso e devo ammettere di essermi preoccupato perché vedevo che non si stava godendo la vita. Dopo l’infortunio il suo corpo non aveva reagito come aveva sempre fatto nei 15 anni precedenti e questo lo ha buttato giù. Da quell’incontro però è scattato qualcosa e ha iniziato a lavorare per tornare a essere felice e riprendere a giocare. E probabilmente anche la fortuna ci ha messo nel suo coi tempi di recupero. Contro la Finlandia per la prima volta dopo tanto l’ho visto felice, si divertiva a giocare e quando lui è felice siamo una squadra molto migliore”.