Boban: "Rigore Sterling contro la Danimarca? Decisione dubbia, ma non uno scandalo"

vedi letture

Zvone Boban ha parlato alla Gazzetta dello Sport, e nel corso della lunga intervista, in cui si è soffermato anche sul rigore dato in semifinale all'Inghilterra: "Decisione dubbia, non si può negare, ma non uno scandalo come dicono urlatori di professione. Spiace che l’ombra sia caduta in un momento così e che alcuni mettano in discussione un Europeo in cui l’arbitraggio è stato fantastico. Rosetti ha fatto un gran lavoro di preparazione e rinnovamento. Makkelie era convinto di aver preso una decisione giusta".

E su una possibile modifica IFAB per agevolare il VAR: "Tireremo le somme alla fine, se ne parlerà nella comunità calcistica e arbitrale, se ci sarà una possibilità di miglioramento, ne discuteremo. Io credo ci sia...".



Calcio senza VAR?

"Solo chi non è onesto intellettualmente può discutere l’aiuto del Var. Il tempo effettivo s’è allungato. Meno falli e meno gialli. E soprattutto trasparenza. Non so cosa si possa chiedere di più. L’uso nell’Europeo può fare da modello per il futuro".