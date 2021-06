Cazzullo: "La rinascita anche con i gol. Non è una cerimonia civile la partita della Nazionale?"

“La rinascita (anche) con i gol”. Sulle pagine del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo presenta la giornata inaugurale di Euro 2020: “Nel 2018 non c’eravamo, è dal 2006 che l’Italia non gioca un Mondiale decente. All’ultimo europeo Conte fece un mezzo miracolo, ora finalmente l’Italia del calcio si riaffaccia a una competizione internazionale. Non sfugge a nessuno che coincide con un momento particolare nella storia del Paese. […] Anche le classiche serate estive a casa di amici avranno un sapore particolare, e non solo perché ne stanno già litigando il ministro di sinistra e i governatori di destra. Per Speranza dovrebbero valere le stesse regole dei ristoranti, ma Zaia e altri hanno dato il via libera alle feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e religiose. E non è forse una cerimonia civile (se non religiosa) la partita della Nazionale?”.