Cosa è mancato alla Spagna? Busquets: "Recupero palla più alto e un pizzico di fortuna"

vedi letture

Il centrocampista della Spagna Sergio Busquets ha parlato in conferenza di cosa sia mancato alla nazionale iberica: "Abbiamo una mentalità vincente. Dobbiamo recuperare palla più velocemente e più in alto sul campo, per mostrare grande intensità. La squadra è ottimista, ma se riusciamo a fare di più queste cose e avere solo un pizzico di fortuna, la nostra fiducia aumenterà. Siamo ancora una squadra giovane. Se mi chiedete se penso che la Spagna sia stata sufficientemente intelligente finora, direi che siamo un gruppo che si dedica ad avere la palla e a giocare bene piuttosto che ad altre cose. Preferisco quello stile, sano, fair play, cercare di dominare e vincere bene la partita. In certi momenti credo che, però, un po' di intelligenza da strada possa essere utile