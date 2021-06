CT Svezia: "Ibra il più forte svedese di sempre. Purtroppo l'infortunio fa parte del gioco"

vedi letture

Il ct della Svezia Janne Andersson ha parlato al Sun dell'assenza di Zlatan Ibrahimovic e di quello che si aspetta da Alexander Isak in questo Europeo: “In tutta onestà non pensavo che sarebbe stato in grado di giocare a questi livelli alla sua età, ma ha dimostrato che molte persone si sono sbagliate e quindi non sarei sorpreso se continuasse a giocare. Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco altrimenti Zlatan sarebbe stato con noi in questo torneo, del resto è il miglior giocatore svedese di tutti i tempi, un professionista vero dentro e fori dal campo come ha dimostrato lo scorso marzo. - continua Andersson – Isak? Ha disputato un'ottima stagione in Spagna e si è comportato bene anche con la maglia della Nazionale. È molto migliorato negli ultimi due anni, ma ora deve dimostrarle all'Europeo. Ha le qualità per avere un grande impatto sul torneo”.