Danimarca, Hjulmand: "Giocheremo al massimo, come in ogni gara"

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, è intervenuto ai microfoni della Uefa.com prima del match contro l'Inghilterra: "Mi aspetto che giocheremo al massimo e daremo tutto, come abbiamo fatto per tutto il torneo. In ogni partita abbiamo messo sempre sotto pressione l'avversario".