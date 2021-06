Euro 2020 - Gli uomini mercato: zero tituli e addio Tottenham. Pep aspetta Kane

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Harry Kane - È tutto pronto per il grande addio. Il centravanti inglese arriva a Euro 2020 con i favori del pronostico per il titolo di capocannoniere, che secondo i cookies contenderà a Mbappé e Ronaldo. In stagione, ha segnato 23 gol in 35 gare; in carriera col Tottenham, 221 reti in 336 apparizioni. Proverà a vincere gli Europei con la nazionale dei Tre Leoni, ma agli Spurs ha praticamente già detto addio. Veste quella maglia, al netto di qualche prestito per farsi le ossa, dal 2004, appena undicenne. L’amore non si discute, ma ora che di anni ne ha 28 sente il peso di un vuoto, quello pressoché totale (titoli individuali a parte) che vanta in bacheca. Per questo, ha fatto capire chiaro e tondo che è finita col Tottenham, ha salutato il suo pubblico visibilmente emozionato all’ultima di campionato. Il commiato, però, è tutto da scrivere: spesso accostato al Real Madrid, che però al momento pare intenzionato a orientarsi su obiettivi più giovani, piace parecchio ai due grandi club di Manchester. Soprattutto al City, considerato tra i pochi a potersi permettere l’assalto al Tottenham. Perché la società di patron Levy non farà sconti: le cifre oscillano tra i 140 e i 175 milioni di euro, in Inghilterra assicurano che a Londra non prenderanno in considerazione eventuali contropartite, neanche se ghiotte. Kane vuole andare via, questo è chiaro. C’è da capire se il City pagherà abbastanza: si direbbe di sì, ma è il mercato baby.

Nazionale - Inghilterra

Anno di nascita - 1993

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - Tottenham

Scadenza contratto - 2024

Valore di mercato (Transfermarkt) - 120 milioni