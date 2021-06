Finlandia-Russia 0-1, le pagelle: Miranchuk fa la magia, Dzyuba le prende tutte di testa

vedi letture

FINLANDIA (pagelle a cura di Riccardo Barlacchi)

Hradecky 6 - Può far poco sulla magia di Miranchuk. Nella ripresa, con un miracolo, evita il 2-0 sul tiro di Kuzyaev.

Raitala 6 - Parte benissimo con un recupero palla e un cross perfetto per Pohjanpalo, che segna e si vede annullare il gol. Cala nella ripresa (Dal 74’ Soiri sv).

Toivio 5.5 - Accettabile la sua prestazione fino al gol di Miranchuk. Soffre insieme ad Arajuuri e O’Shaugnessy la pressione di Golovin e Dzyuba (Dall’84’ Jensen sv).

Arajuuri 5.5 - Discorso simile al suo compagno di reparto appena citato, con cui si scontra rischiando di mandare in porta Dzyuba. Nel finale sfiora il pareggio di testa.

O'Shaughnessy 5.5- Momenti di difficoltà anche per lui. Non riesce a evitare la prodezza di Miranchuk.

Lod 6 - Propositivo e attento. Cerca sempre l’imbucata di Pukki o Pohjanpalo.

Schuller 5 - Prestazione grigia. Si prende il giallo e rischia anche l’espulsione, per questo Kanerva lo sostituisce (Dal 68’ Kauko 6: entra con grande grinta e impegna la difesa russa).

Kamara 6 - Il più fastidioso per gli uomini di Cercesov. Guadagna spesso falli e metri di campo, oltre a cartellini gialli ai danni degli avversari.

Uronen 6 - È dappertutto. Provvidenziale la copertura su Karavaev, che per poco non trova l’1-0 (poi comunque siglato da Miranchuk pochi istanti dopo).

Pukki 6 - In ombra nel primo tempo, nella ripresa cresce e si propone spesso. Viene fermato da Diveev solo davanti a Safonov. Esausto, viene sostituito (Dal 74’ Lappalainen sv).

Pohjanpalo 6 - Affamato di rete, trova il gol al 4’, ma il Var annulla tutto. Continua a essere attivo, ma col passare dei minuti l’offensiva finlandese diminuisce di intensità.

Allenatore Markku Kanerva 5 - La squadra non gira nella ripresa e il CT non porta grandi cambiamenti, se non nel finale. Il gol annullato è una botta psicologica per i suoi in negativo e per la Russia in positivo.

- - -

RUSSIA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Safonov 6 - 22 anni, terza presenza con la Russia e peraltro in una partita già decisiva: in definitiva grandi pressioni per lui, preferito a Shunin dopo la partita contro il Belgio. Si disimpegna tutto sommato bene anche se non è particolarmente impegnato.

Mario Fernandes sv - Si fa male nel tentativo di fare sponda per Dzyuba: sfortunato, deve lasciare il campo in barella (Dal 25' Karavaev 6 - Un discreto impatto sulla partita, tanta corsa e anche qualcosa di interessante).

Diveev 6.5 - Difensore affidabile, sventa sul nascere più di un'azione pericolosa. Da rivedere in fase d'impostazione.

Dzikiya 7 - Grande tempismo nelle chiusure, ci mette mestiere nell'arginare i fisici centravanti finlandesi. Accusa ripetutamente problemi fisici, eppure resta stoico in campo dando una mano alla squadra, che già aveva perso Mario Fernandes (e nella prima partita Zhirkov).

Kuzyaev 6.5 - Un grave errore a inizio partita costa la rete della Finlandia, ma il fuorigioco millimetrico lo salva. Si riscatta crescendo col passare dei minuti arando la fascia sinistra. Ha persino la chance per chiudere la partita, trovando la risposta del portiere.

Zobnin 6 - Soffre un po' nella morsa finlandese, è comunque pulito in fase di costruzione.

Barinov 6 - Un pestone su Kamara, una manata su Pukki: viene graziato dall'espulsione ma rischia davvero troppo.

Ozdoev 6.5 - Non troppo efficace nel contenimento, decisamente meglio in fase di costruzione. È dai suoi piedi che nasce l'azione dell 1-0. (Dal 61' Zhemaledtinov 5.5 - Spreca da due passi il potenziale 2-0).

Miranchuk 7 - Lasciato in panchina contro il Belgio stavolta è l'uomo della partita e magari della svolta. La rete è un capolavoro balistico ed è notevole l'intesa con Dzyuba. Grazie a lui la Russia è ancora in corsa per qualificarsi, per riscattarsi dopo la pessima partenza e l'orribile edizione del 2016. (Dall'85' Mukhin sv).

Dzuyba 6.5 - Osservato speciale dei difensori avversari, sfrutta la sua stazza aiutando la squadra a salire e nel gioco aereo non ha rivali. Duetta con Miranchuk nell'azione che porta al gol. (Dall'85' Sobolev sv).

Golovin 6 - Tra i più vivaci della squadra, molte delle azioni offensive passano dai suoi piedi e in un paio di circostanze si distingue con giocate di livello.

Allenatore Stanislav Cherchesov 6.5 - Ha grande coraggio nel cambiare il portiere, ha l'accortezza di puntare su Miranchuk e tanto basta, perché arrivano tre punti fondamentali. La squadra ha prevalentemente il controllo della partita ma fatica a sfondare.