Flop Francia, Lizarazu: "Destabilizzante giocare a 3 dietro. Con la Svizzera 45' catastrofici"

Intervistato da L'Equipe, Bixente Lizarazu analizza il flop della nazionale francese, eliminata agli ottavi di finale di Euro 2020: "L'unica partita in cui la squadra mi è sembrata stare bene a livello atletico è stata contro la Germania. Poi ho avuto la sensazione che ci fosse qualche problema fisico. La logistica ha complicato le cose, le condizioni meteo di Budapest non hanno aiutato a recuperare le energie" ha dichiarato, aggiungendo: "Deschamps ha provato tanti moduli senza trovare mai quello giusto. E l'ultimo è stato il più destabilizzante perché giocare a 3 dietro cambia davvero tante cose. Il primo tempo contro la Svizzera è stato il più catastrofico del torneo, la squadra era persa. Mi ha sorpreso che Didier non sia riuscito a trovare il giusto equilibrio. Non dico il modulo perfetto ma almeno qualche forma di continuità".