Francia eliminata! Contestata la scelta di Deschamps della difesa a tre: "Naufragio tattico"

vedi letture

Duro commento de L'Equipe riguardo l’eliminazione della Francia dall'Europeo. I Bleus sono stati battuti ai calci di rigore dalla Svizzera e hanno salutato la competizione agli ottavi di finale. Non è passato inosservato il cambio tattico di Didier Deschamps che ha deciso di scendere in campo con la difesa a tre. "Un 3-4-3 che è stato un naufragio" spiega il quotidiano, che ha perso sia in ampiezza che in profondità.