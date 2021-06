Giaccherini consiglia Mancini: "Belgio? Farei giocare Locatelli, può fare la differenza"

Come battere il Belgio lui lo sa bene, visto che nel 2016 fu decisivo – insieme a Pellè, 2-0 il finale – nel successo contro Lukaku e compagni proprio agli Europei. Emanuele Giaccherini ricorda a Sky Sport quella gara e non solo: "Il gol è arrivato su un grande assist di Bonucci, io sono stato bravo a stoppare la palla, la rete è arrivata proprio grazie allo stop. Era un’azione provata e riprovata, che si è concretizzata nella partita più importante. È una cosa rimane dentro tutta la vita".

Il gruppo azzurro - "I ragazzi sembrano tutti disponibili e intelligenti, tutti rispetto le decisioni del Ct e quando entrano in campo sono determinati e decisivi, come successo con Chiesa e Pessina. Berardi ha fatto bene le prime parte, Chiellini penso che se sta bene rientrerà. A centrocampo – oltre a Jorginho che io ritengo imprescindibile – farei giocare Locatelli: è in uno stato di forma eccellente e in queste manifestazioni conta tanto il livello mentale e fisico, secondo me può fare la differenza".