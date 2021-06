Le pagelle di Maehle: tra gli esterni più in palla di Euro 2020, è il tesoro dell'Atalanta

Joakim Maehle è imprescindibile per la Danimarca. Altro gol, altra grande prestazione contro il Galles. E vola ai quarti di finale. Per noi di TMW la sua prova è da 7 in pagella, così come per La Gazzetta dello Sport: "Tesoro dell'Atalanta. Dovunque lo metti, fa bene". Anche Tuttosport si accoda: "Ha dimostrato di essere uno degli esterni più in palla di questo Europeo". Da 7,5 la sua prova secondo il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera.

I VOTI DI MAEHLE

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7