Le pagelle di Robertson: abituato a queste battaglie, altra ottima prova

Super prestazione di squadra della Scozia, che ferma l'Inghilterra a Wembley. Fra i migliori in campo c'è ancora Robertson, con la Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7 in pagella: "Il capitano del Liverpool è abituato a queste battaglie. Gioca con intelligenza ed esperienza". Stesso voto da Tuttosport: "Leader della squadra, annulla Foden e spesso accompagna l’azione dei suoi non disdegnando cross precisi nell’area avversaria". Anche per TMW la sua prestazione è da 7 in pagella: "Altra ottima partita del capitano ed esterno del Liverpool dopo la grande prova con la Repubblica Ceca. Solca la fascia, mette cross, incita i compagni e chiude diverse situazioni pericolose in fase difensiva"

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7