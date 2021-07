Inghilterra, Kane: "Se riusciremo a vincere saremo ricordati per il resto della nostra vita"

Harry Kane, attaccante e capitano della nazionale inglese, è intervenuto ai microfoni della UEFA per analizzare il match contro l'Italia di domani sera: "Nel 1966 la nostra nazionale ha vinto la Coppa del Mondo ed è stato un risultato straordinario per la squadra e il Paese. Ora possiamo scrivere di nuovo la storia, nemmeno i nostri genitori hanno mai visto l'Inghilterra in finale. Se riusciremo a vincere saremo ricordati per il resto della nostra vita".