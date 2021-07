Inghilterra, Kane verso il match con l'Ucraina: "Chi è in fermento per domani?"

Harry Kane è pronto per i quarti di finale. Domani sera a Roma l'Inghilterra affronterà l'Ucraina per un posto nelle final four dell'Europeo. L'attaccante del Tottenham ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un messaggio in vista della sfida dell'Olimpico: "Chi è in fermento per domani?".