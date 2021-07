Inghilterra, Southgate: "La pressione non è solo su di noi, ma abbiamo tanta esperienza"

Gareth Southgate, commissario tecnico della nazionale inglese, è intervenuto ai microfoni di ITV prima del match contro la Danimarca: "Negli ultimi anni i giocatori hanno acquisito maggiore esperienza nelle grandi partite, dobbiamo essere in grado di gestire il loro gioco tra le linee e far girare la palla come abbiamo fatto nelle ultime partite. Saka? Siamo contenti di quanto fatto da Sancho, ma abbiamo scelto di schierare Bukayo per avere maggiore equilibrio. La pressione è su di noi? Non è vero, tutte le squadre scendono in campo con la pressione. Speriamo di poter regalare una grande gioia ai nostri tifosi".