Italia-Inghilterra, Sterling e la finale da sogno: "Sei tu che crei i tuoi successi"

Da piccolo sognava Wembley, oggi potrà giocare e vincere il secondo titolo della storia per la propria nazionale. Raheem Sterling ha lanciato un messaggio su Twitter: "Sei tu a creare i tuoi successi", ha scritto il giocatore inglese. Emozionante anche l'immagine allegata: un giovane Sterling con lo sguardo rivolto verso lo storico impianto.

You are the creator of your own success #BoyFromBrent pic.twitter.com/4Lb3Ao1oRv

— Raheem Sterling (@sterling7) July 11, 2021