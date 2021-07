Jorginho e l'esultanza alla Trae Young: la stella NBA approva con un post sui social

Dopo il rigore decisivo realizzato contro la Spagna spiazzando Unai Simon, Jorginho si è esibito nella 'Ice cold celebration', l'esultanza resa celebre da Trae Young, playmaker degli Atlanta Hawks. E la stessa NBA approva eccome, come mostrato sui social. Young ha infatti postato su Twitter uno scatto in cui Jorginho imita la sua esultanza, con tanto di emoji del giacchio. Glaciali, sia l'uno che l'altro. E decisivi in egual modo.