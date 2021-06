L'editoriale di Barbano sul Corriere dello Sport: "Dobbiamo a Chiesa e Spinazzola i quarti"

vedi letture

Elogio a Federico Chiesa e Leonardo Spinazzola, gli uomini-simbolo dell'Italia contro l'Austria. Alessandro Barbano, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, si esprime così sui due migliori in campo a Wembley.

Su Chiesa.

“Non conta che la potenza sopravanzi l’eleganza. Non conta che hai stoppato male, non conta che la palla te la sei allungata meno di ciò che volevi, non conta che per colpirla la tua postura s’incurvi barcollante nella smorfia di una vertigine. Conta che il buco l’hai visto, non puoi fallirlo. Non lo fallirai. Il genio, il coraggio, la caparbietà del gol di Federico Chiesa è il marchio dell’Italia che approda ai quarti”.

Su Spinazzola.

"L’assist vale almeno quanto il gol che spezza l’incubo e porta l’Italia in vantaggio. Il jolly della Roma è l’uomo in più di questa Nazionale, ha tutti i pregi degli azzurri e nessuno dei loro difetti. A lui dobbiamo i quarti di finale. Che ci protegga ancora come un prezioso angelo custode”.