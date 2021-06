Le pagelle dell’Ucraina - Dovbyk uomo della provvidenza. Zinchenko Man of the Match

vedi letture

Svezia-Ucraina 1-2

Marcatori: 28' Zinchenko (U), 43' Forsberg (S), 120+1’ Dovbyk (U).

Bushchan 6,5 - Sempre sicuro nelle uscite, trasmette sicurezza al reparto arretrato. Non può nulla sul gol di Forsberg, vista la deviazione decisiva di Zabarnyi sul tiro dell’esterno del Lipsia.

Zabarnyi 5 - Soffre terribilmente le incursioni di Forsberg, che gli fa venire il mal di testa. Nel primo tempo è sfortunato, perché da una sua deviazione arriva il pari della Svezia, firmato naturalmente Emil Forsberg.

Krivtsov 7 - Guida la linea difensiva ed è sempre molto attento sui palloni aerei. Resta incollato ad Isak, che ha poco spazio per sfondare.

Matvienko 6 - Buone le sue letture difensive, ma fatica a prendere le misure a Kulusevski che, con i suoi movimenti in orizzontale, gli crea più di un grattacapo.

Karavaev 5,5 - Spinge poco da quel lato, ma non impeccabile nemmeno in fase di non possesso. Supporta male Zabarnyi, spesso lasciato solo in balia di Forsberg.

Sydorchuk 6,5 - Gioca al fianco di Stepanenko ed è instancabile, ma verticalizza poco. Nella ripresa colpisce in pieno il palo, sfiorando il vantaggio. (dal 118’ Bezus s.v.)

Stepanenko 7 - Davanti alla difesa è perfetto. Dà ordine ai suoi compagni e cerca spesso di ribaltare il gioco velocemente alla ricerca degli attaccanti. Bravo anche in fase di non possesso. (dal 95’ Makarenko 6 - Buon impatto sulla gara. Gioca semplice e non rischia nulla.)

Shaparenko 6,5 - Quest’oggi in versione intermedio mancino, è una mina vagante. Galleggia tra la mediana e la trequarti, impensierendo la difesa svedese in più di un’occasione. (dal 61’ Malinovskyi 6,5 - Un po’ timido appena entrato. Ai supplementari si rende protagonista con un paio di ottime conclusioni da fuori area, che impensieriscono Olsen.)

Zinchenko 7,5 - Ormai un leader di questa squadra, si conferma il solito tuttofare. Questa sera ha giocato da esterno basso, ma sa sempre come comportarsi dati gli insegnamenti di Guardiola. Porta in vantaggio i suoi scaricando un missile col suo mancino chirurgico. Allo scadere del secondo tempo supplementare, è lui a mettere in area un traversone spaziale per Dovbyk, che di testa decide la gara.

Yarmolenko 6,5 - Svaria molto per tutto il fronte offensivo, non dà punti di riferimento alla difesa di Andersson. Punta la porta ma sa essere altruista. È lui a servire l’assist per il gol di Zinchenko, con un delicatissimo esterno mancino. (dal 105’ Dovbyk 8 - Entra e fa solo una cosa. Quella più importante di tutte: il gol. Ed è quello che ha deciso il match. Uomo della provvidenza.)

Yaremchuk 6 - Tiene impegnati i due centrali difensivi svedesi, ma conclude solo una volta verso la porta avversaria. Doveva sfruttare meglio i suggerimenti di Yarmolenko. (dal 90’ Besedin s.v. (dal 101‘ Tsygankov 6,5 - Dà maggiore equilibrio alla mediana, che dal suo ingresso non va mai in sofferenza.))

All. Andriy Shevchenko 7,5 - Ha costruito una squadra organizzata, che sa sempre come comportarsi in campo. Questa sera ha scelto di schierare il 3-5-2, invece del solito 4-3-3, cogliendo così di sorpresa Andersson e i suoi uomini. L’accesso ai quarti di finale è soprattutto merito suo.