Le pagelle della Scozia - Marshall para quasi tutto ma non basta, male Tierney e McTominay

Risultato: Croazia- Scozia 3-1

17' Vlasic (C); 43' McGregor (S); 62' Modric (C); 77' Perisic (C).

SCOZIA

Marshall 6,5- Un paio di belle parate per tenere viva la chance di qualificazione.

McTominay 5,5- Schierato in un ruolo non suo, come in tutta questa competizione europea, non riesce a brillare nelle fasi di gioco in cui di solito eccelle.

Hanley 6- Unico vero difensore in questa linea a tre. Purtroppo deve alzare bandiera bianca poco dopo la mezzora. (Dal 33’ McKenna 5- Pronti via si becca subito un’ammonizione per un fallo in mezzo al campo che lo condiziona).

Tierney 5- Sacrificato anche lui nella linea a tre difensiva per lui che è un purosangue di fascia non è il massimo. Perde Perisic sugli sviluppi dell’angolo che porta al 3-1.

O’Donnell 5- Si fa mangiare in testa da Perisic in occasione del vantaggio di Vlasic, troppo morbido in quella situazione, anche perché l’uomo gli arriva da dietro e lui non se ne avvede. (Dall’84’ Patterson sv)

Armstrong 6- Fa partire uno svariato numero di traversoni dal suo lato che meriterebbero miglior sorte. Partecipa attivamente nell’occasione del gol del pari. (Dal 70’ Fraser 5,5- Un tiro da fuori, nulla di più).

McGinn 5,5- Ha la possibilità di segnare il gol vittoria quando è passata un’ora di gioco ma non riesce a trovare il tempo giusto per spingere la palla in rete su un bel cross di un compagno.

McGregor 6,5- La prima gioia per la Scozia in questo Europeo porta il suo nome: erano 25 anni che gli scozzesi non segnavano nella massima competizione continentale.

Robertson 5,5- Ci si aspetta tanto da lui perché insieme a Tierney e McTominay è uno dei più esperti invece stecca, si vede raramente e in fase offensiva non combina quasi nulla.

Dykes 5- Completamente avulso dal match, non riesce a svettare tra le torri difensive croate.

Adams 6,5- Per atteggiamento, voglia e dedizione meriterebbe anche un voto maggiore: peccato che se la Scozia ha segnato un solo gol in tre partite (con un centrocampista) qualche problemino c’è. (Dall’84 Nisbet sv).

Allenatore Clarke 6- Con una squadra così ha poco da recriminare: anche questa sera la Scozia non si è snaturata e se l’è giocata contro i vice campioni del mondo. Unica nota stonata la scarsa vena realizzativa dei suoi: un solo gol in 180 minuti più recupero è un campanello d’allarme.