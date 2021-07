Le pagelle della Spagna - Morata e Dani Olmo: da migliori in campo alla delusione dei rigori

vedi letture

Unai Simon 6 - La topica contro la Croazia non è del tutto alle spalle e si vede da alcuni rinvii errati. E’ però attento sui lanci degli azzurri che arrivano dalle retrovie chiudendo come un libero d’altri tempi. Sicuro sul diagonale di Chiesa e su Berardi, nulla può sulla rete dell’Italia. Para il primo rigore a Locatelli ma nulla può sugli altri tiri dal dischetto.

Azpilicueta 6 - La velocità di Insigne ed Emerson dalla sua parte non sempre gli fa dormire sonni tranquilli. Provvidenziale nell’alzare sulla traversa la conclusione di Emerson, tocco non visto da Brych (Dall’86’ M. Llorente 6,5 - Sfrutta la sua velocità per mettere in difficoltà Di Lorenzo sfondando sempre sulla destra).

Garcia 6 - Guida la linea difensiva della Spagna insieme al suo ex compagno di club Laporte. Tiene la difesa sempre alta facendo cadere spesso nella trappola del fuorigioco gli avversari. Sorpreso dal tiro a giro di Chiesa, esce dopo aver dato tutto in preda ai crampi (Dal 110’ Pau Torres sv).

Laporte 6,5 - Ruggisce alle spalle di Immobile senza mai concedere la conclusione verso la porta di Unai Simon. Duello rusticano di fisico quello fra il centrale del City e l’attaccante azzurro.

Jordi Alba 6 - Uno dei superstiti della finale di Euro2012, spinge sempre sulla fascia sinistra aiutando, e venendo aiutato nella fase difensiva, da Ferran Torres.

Koke 6,5 - Ammainata momentaneamente la bandiera dell’Atletico campione nella Liga, fa sventolare fiera la bandiera spagnola. Gioca quasi a uomo su Verratti recuperando molti palloni che diventano pericoli per la difesa azzurra (Dal 69’ Rodri 6,5 - Entra bene in partita, aiuta molto la squadra nella fase offensiva)

Busquets 6,5 - “Se vedi la partita non vedi Busquets, se vedi Busquets vedi la partita” diceva l’ex ct spagnolo Del Bosque. Direttore d’orchestra che serviva a Luis Enrique nelle prime partite, sfiora il gol con una pennellata dalla distanza (Dal 105’ Thiago Alcantara 6 - Entra per tirare il rigore e non sbaglia).

Pedri 7 - La carta d’identità recita novembre 2002 ma in campo non sembra. Gioca con il piglio del veterano facendo vedere delle giocate che da sole valgono il prezzo del biglietto.

Oyarzabal 5,5 - La sorpresa di Luis Enrique sulla corsia di destra. Lo si trova spesso all’interno dell’area di rigore alla conclusione ma per nostra fortuna fallisce l’aggancio favorendo il recupero di Emerson. Nella ripresa si divora la palla del pareggio (Dal 70’ Gerard Moreno 6 - Gioca vicino a Morata provando più volte la conclusione verso la porta di Donnarumma. Segna il suo calcio di rigore).

Dani Olmo 6 - Falso nove che non dà punti di riferimento ai roccioso difensori azzurri. Il migliore dei suoi nei 120 minuti. Meriterebbe un voto molto più alto ma fallisce il suo rigore calciando alto.

Ferran Torres 5,5 - La poca copertura azzurra porta spesso l’esterno a puntare Di Lorenzo ma una volta che l’esterno azzurro gli prende le misure non è più pericoloso. Si sacrifica nella fase difensiva andando in supporto di Jordi Alba (Dal 63’ Morata 6 - Vale lo stesso discorso di Dani Olmo. Entra e spacca la partita ma ci spiana la strada per la finale fallendo il rigore).

Luis Enrique 6,5 - Stupisce tutti schierando Oyarzabal al posto di Morata e Dani Olmo falso nove. La sua squadra gioca alla grande e ci mette in difficoltà. Esce a testa alta dopo la lotteria dei calci di rigore.